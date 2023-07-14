Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника

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ВСУ испытывают серьезные трудности при попытках прорыва российской обороны из-за плотных минных заграждений, перед которыми бессильна даже передовая западная тяжелая техника. Об этом рассказал экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
По его словам, ВС РФ качественно окопались и усилили оборонительные линии, заминировав поля.
При этом, дроны, на которые так надеялись ВСУ, успешно ликвидируются российскими силами с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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«ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника», - заявил Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.
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Элина Позднякова