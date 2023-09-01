Экс-глава комитета НАТО Куят: Истребители F-16 не переломят ситуацию для ВСУ

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.