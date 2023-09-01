Экс-глава комитета НАТО Куят: Истребители F-16 не переломят ситуацию для ВСУ

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Экс-председатель военного комитета НАТО, генинспектор бундесвера Харальд Куят прокомментировал влияние поставок истребителей F-16 Киеву на возможности ВСУ изменить ситуацию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению специалиста, перелома в ситуации на фронте после поставок F-16 не произойдет. Он заявил, что вся поставленная Украине техника является «якобы геймченджером». Куят пояснил, что говорит о танках и гаубицах, которые были предназначены «изменить игру».
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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«Следующее, что должно переломить ситуацию — истребители F-16. Конечно, это будет усилением, но российские системы обороны чрезвычайно эффективны. Думаю, Западу не очень понравится, если F-16 будут падать. Таким образом, можно сказать, что они тоже не станут «геймченджером», — цитирует агентство слова генеральный инспектор бундесвера.
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Диана Аванесян