Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев готовиться к катастрофе

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Если конфликт на Украине не завершится, крупные города страны рискуют остаться без электроэнергии и водоснабжения. Об этом в своём YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что такие города как Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск и другие могут остаться без света, воды, тепла и канализации. Соскин предупредил жителей и призвал готовиться к худшему.
Причиной этому станет потеря Украиной Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. В след за этим последует упадок мощностей других украинских станций.
Российские военные начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и т.д. в октябре прошлого года. Это является ответной мерой на совершение террористической атаки ВСУ по Крымскому мосту.
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Причиной этому станет потеря Украиной Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. В след за этим последует упадок мощностей других украинских станций.
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Анастасия Чинкова