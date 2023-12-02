Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причину провала украинского контрнаступления

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Причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус.
Во время презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» в эфире YouTube-канала The Washington Post, он напомнил, что Соединенные Штаты долго не соглашались передать Украине танки Abrams A1, что в свою очередь затянуло поставку Германией танков Leopard.
Также экс-глава ЦРУ отметил, что долго откладывалось принятие решения о поставках Киеву кассетных боеприпасов, ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, но прежде всего — западной авиации. Это предопределило полное господство России в воздухе, что сделало невозможным прорыв российской линии обороны.
Кроме того, Петреус отдал должное эффективности и грамотному построению российских оборонительных рубежей, особо выделив создание многочисленных и обширных минных полей, которые зачастую даже не давали возможности ВСУ приблизиться к первой линии обороны ВС РФ.
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Также экс-глава ЦРУ отметил, что долго откладывалось принятие решения о поставках Киеву кассетных боеприпасов, ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, но прежде всего — западной авиации. Это предопределило полное господство России в воздухе, что сделало невозможным прорыв российской линии обороны.
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Александр Бойцов