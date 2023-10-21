Экс-канцлер Германии Шредер сделал неожиданное заявление о Крыме

Глава областного совета Николай Лукашук написал в своем телеграм-канале, что объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине.

Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. Однако оно сопровождается активной работой артиллерии и авиации.



Напомним, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8.



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Екатерина Коршунова