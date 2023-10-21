Экс-канцлер Германии Шредер сделал неожиданное заявление о Крыме

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Экс-немецкий канцлер Герхард Шредер назвал Крым частью истории России.
Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung, когда комментировал гипотетический мирный план по урегулированию украинского конфликта.
Политик считает, что Украине не следует пытаться стать членом НАТО, ведь Киев просто не сможет выполнить условия для вступления в НАТО. Другой серьезной проблемой, по мнению Шредера, является язык. Он считает, что киевскому режиму нужно отменить запрет на двуязычие в стране.
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«Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — сказал Шредер.
«Украине также нужны гарантии безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить их», — заявил Шредер.Герхарда Шредера резко критикуют в Германии после начала СВО за сохранение контактов с РФ. Он лишён части привилегий, которые положены экс-канцлеру, а также его пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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Мария Фирсова