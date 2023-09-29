Экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев будет курировать связь между добровольцами и МО

Фото: сайт Кремля
Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев с позывным «Седой» будет курировать связь между добровольцами и Минобороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее стало известно, что Андрей Трошев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным совместно с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.
Путин рассказал, что на последней встрече с Трошевым разговор шел о формировании добровольческих подразделений, которые будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, Трошеву должен следить решением необходимых вопросов, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.
Ранее Трошев был начальником штаба ЧВК «Вагнер», он также принимал участие во встрече президента с командирами группы в Кремле.
Читайте также:
Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми
Появилось первое подтверждение возвращения «вагнеровцев» в Артемовск
В Челябинской области боец ММА убил участника СВО
Путин рассказал, что на последней встрече с Трошевым разговор шел о формировании добровольческих подразделений, которые будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, Трошеву должен следить решением необходимых вопросов, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.
Читайте также:
Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми
Появилось первое подтверждение возвращения «вагнеровцев» в Артемовск
В Челябинской области боец ММА убил участника СВО
Элина Позднякова