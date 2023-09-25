Экс-мэр города Чайковского Пермского края попал в плен ВСУ

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Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.
Согласно сообщению, Третьяков попал в плен в районе Клещеевки. Он подписал контракт с Минобороны России 7 сентября, после чего прошел недлительное обучение в Лисичанске, откуда отправился в составе своего подразделения в район Артемовска.
Третьяков был мэром Чайковского с 2014 по 2019 год. Ранее он также был депутатом городской думы.
Ранее сообщалось, что мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Невьянского района Свердловской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве, хотя мужчина проходил лечение от геморроя и был все время на связи со своим руководством.
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Третьяков был мэром Чайковского с 2014 по 2019 год. Ранее он также был депутатом городской думы.
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Элина Позднякова