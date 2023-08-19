Экс-министр безопасности ДНР назвал ключевую дату для атак ВСУ

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В преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, Вооруженные силы Украины могут планировать массовые атаки дронами на Россию и стремиться к ряду военных успехов на фронте. Об этом сообщил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР в 2014-2015 годах, доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в интервью URA.RU.
«Мы все имеем постсоветское мышление, и все страдаем от этой болезни [желание символической победы в исторический день]. Будут попытки атак [24 августа]. Информационные сообщения на этот счет есть. Сейчас идет много обсуждений о возможности массированных ударов дронами по РФ. Даже недавнюю атаку на „Экспоцентр“ в Москве некоторые считают попыткой разведать нашу систему ПВО перед этой датой. Наши спецслужбы готовятся к атакам. В настоящее время принимаются меры по усилению безопасности в этой области. Но они тоже ожидают того же от нас. Это симметричная история. Они также говорят о нас, что русские нанесут удары по нам, нарушат наш праздник. Они готовятся к активным ракетным атакам», — отметил Андрей Пинчук.
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Артем Кузьмин