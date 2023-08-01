Экс-минобороны Украины Загороднюк сообщил о двух миллионах мин на территории страны

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Контрнаступление Украины идёт медленно из-за примерно двух миллионов мин, заложенных на территории страны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он утверждает, что украинские военные вынуждены медленно продвигаться и заранее изучать территорию из-за большого количества мин, которые расположены очень близко друг к другу.
Также он уточнил, что процесс разминирования – сложная операция, на которую уйдёт много времени.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные смогли предотвратить восемь планирующихся атак ВСУ по двум направлениям. В ходе ведения обороны было уничтожено более 100 боевиков противника.
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Также он уточнил, что процесс разминирования – сложная операция, на которую уйдёт много времени.
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Анастасия Чинкова