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Украинская армия использовала весь потенциал, который у нее был, во время контрнаступления, которое так и не принесло ожидаемых результатов. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.
Берлетик подчеркнул, что страны Запада недооценили возможности России, которая, в отличие от НАТО, оказалась готова к затяжному конфликту. Экс-морпех отметил, что российские войска хорошо укомплектованы, снаряжены и обучены. Именно поэтому они оказались готовы к продолжительным боевым действиям, а Украина и НАТО — нет, заключил бывший военный.
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Александр Бойцов