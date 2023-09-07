Экс-морпех Берлетик заявил, что на Западе вновь недооценили российских военных

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На Западе не ожидали, что российские военные будут так решительно защищать свои территории на линии соприкосновения и крепко держать свою оборону. Об этом рассказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.
По его словам, руководства стран Запада имеют привычку недооценивать русских. Он подчеркнул, что российские военные на полях сражения готовы пойти на все, чтобы выжить и одержать победу.
Ранее стало известно, что некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. При этом ВСУ, понесшие огромные потери, скорее всего не смогут добиться серьезных успехов и прорвать российскую линию обороны.
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«Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть», — заключил Берлетик.
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Элина Позднякова