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Украина падет, если перестанет получать финансовую поддержку от своих западных союзников. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.
По его мнению, Украину ожидает полный крах, когда Запад потеряет к ней интерес и перестанет направлять Киеву финансовую помощь. Провал контрнаступления ВСУ и палестино-израильский конфликт окажут серьезное влияние на будущее Украины. Ее может постигнуть та же участь, что и Афганистан. Украинцев ожидает крах, заключил Хо.
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Александр Бойцов