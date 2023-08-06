Экс-морпех ВС США Берлетик заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу наступления

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Киев не сможет сохранять территории, если осуществит контрнаступление. Таким мнением поделился бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
Берлетик отметил, что линии обороны России созданы с целью заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые войска Украины.
По словам экс-морпеха США, ситуация для Киева сложная, так как ВСУ не может дойти до первой линии.
Напомним, что экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что США обвинят киевский режим в проигрыше и уйдут, так как хотят отделиться от масштабного поражения.
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Дана Игумнова