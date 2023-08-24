Экс-подполковник ЛНР Марочко: ВС РФ ликвидировали штаб ВСУ под Красным Лиманом

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские военные уничтожили штаб ВСУ под Красным Лиманом. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина сейчас находится в той же ситуации, в которой оказалась Германия в 1945 году. Европейская страна, имея лучшее современное оружие, не смогла одержать победу, поскольку советские военные атаковали и уничтожали немецкие подразделения, как только они выходили из окопов. При этом, Германия не желала идти на мирные переговоры, что сейчас делает и Украина.
Читайте также:
Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
Путин вручил награды экипажу танка «Алёша», в одиночку уничтожившему бронероту ВСУ
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
Анастасия Чинкова