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Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении российскими войсками атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл в разговоре с изданием Business Insider.
По словам полковника, Россия смогла адаптироваться к условиям боевых действий, повысив точность собственной артиллерии с помощью GPS-технологий и ракет с высокоточным наведением. Эта артиллерия сыграла ключевую роль в уничтожении и остановке продвижения украинских подразделений.
Подразделения радиоэлектронной борьбы РФ значительно усилили возможности по выведению из строя украинских беспилотников путем манипулирования их системами связи и управления.
В свою очередь, боевые вертолеты Ка-52 обладают высокой маневренностью и противотанковыми ракетами, снижая угрозу от украинских танковых батальонов и бронетехники.
Ранее Business Insider сообщило, что американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ). По информации издания, авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.
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Ранее Business Insider сообщило, что американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ). По информации издания, авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.Как утверждают обозреватели, благодаря ФАБ ВС РФ наносят украинским войскам сокрушительные удары на поле боя.
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Артем Путинцев