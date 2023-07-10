Экс-постпред США при НАТО Люьт заявил, что поставки оружия Киеву нужно было начинать в 2015 году

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Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют считает, что Вашингтон должен был начать поставки оружия Киеву ещё в 2015 году, чтобы заранее подготовить Украину к боевым действиям.
Своё мнение Льют высказал в интервью изданию Asahi.
Он считает, что Америка должна была пойти на этот шаг, учитывая вхождения Крыма в состав РФ. При этом Льют не уверен в том, что это бы предотвратило вооруженный конфликт.
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«Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Всё вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году», —сказал Дуглас Льют.
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Мария Фирсова