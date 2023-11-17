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Экс-председателя Госпогранслужбы Украины Литвина объявили в розыск

17 ноября 2023, 11:10
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Николай Литвин объявлен в розыск по уголовной статье.
Информация появилась в базе розыска МВД России. Неизвестно, по какой именно статье разыскивается экс-председатель Госпогранслужбы Украины.

Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Литвину и другим украинским чиновникам. В ведомстве отмечали, что подконтрольные им боевики в 2014 году произвели многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. Погибших и раненых насчитывалось более 1 200 человек, повреждения получили более 140 объектов инфраструктуры.


Николай Литвин был председателем Госпогранслужбы Украины с 2003 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.

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«Путин не должен выиграть»: НАТО о прорыве ВС РФ в Авдеевке, чем важен город
ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку с севера
17 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что российская армия прорвала линию обороны ВСУ и вошла в Авдеевку. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать полного освобождения населенного пункта, какое стратегическое значение имеет город, и что говорят на Западе о ситуации на линии фронта.

ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Авдеевке


Информационный портал «Военное обозрение» сообщил со ссылкой на украинские телеграм-каналы, что российским силам удалось прорвать линию обороны противника и войти в Авдеевку с северной части города.
Минобороны РФ не комментировало информацию о тактическом успехе российской армии.

Прежде порталы, освещающие события в зоне проведения спецоперации, сообщали, что Авдеевское направление продолжает оставаться «горячим». Вокруг города ВС РФ образовали полукольцо и продолжают вытеснять противника. Информацию о вхождении в город российской армии подтвердил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев.

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«Российская армия действительно вошла в Авдеевку», — отметил Соболев.
В беседе с изданием NEWS.ru, генерал рассказал о значении населенного пункта. Он заявил, что Авдеевка важна в тактическом плане. Соболев добавил, что для того, чтобы добиться выполнения целей СВО, нужно формировать группировки, которые будут проводить наступательные действия.  

Стратегическое значение Авдеевки

 
Ряд западных изданий неоднократно сообщал, что продвижение ВС РФ севернее Авдеевки представляет собой серьезную угрозу для ВСУ. Если железнодорожная ветка будет перерезана российскими бойцами, противник будет вынужден искать новые пути, по которым будет идти снабжение.
 
Кроме того, Авдеевка с 2014 года является укрепрайоном ВСУ. В городе размещены склады с тяжелой техникой противника, вооружением. Если ВС РФ полностью освободят населенный пункт, они будут иметь оперативный простор. Избавившись от присутствия врага в городе, российские военные смогут продвинуться вперед.
 


Реакция Запада на потерю Украиной Авдеевки




Российским подразделениям удалось продвинуться к железной дороге, по которой идет снабжение группировки ВСУ, пишет издание Bild. Авторы статьи сравнили взятие города в полукольцо с Бахмутом, «борьбу за который выиграл Путин». Авторы статьи обеспокоились тем, что ВС РФ перехватывают инициативу на фронте и поражают западную технику.

Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает надеяться на то, что ВСУ смогут отстоять позиции, благодаря поставкам оружия из Германии и США.
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе прежде заявил, что ВС РФ начали операцию по окружении Авдеевки, что стало неожиданностью для альянса. Он назвал ситуацию в зоне проведения СВО сложной и подчеркнул, что НАТО не может дать Владимиру Путину одержать победу в противостоянии, поэтому помощь Киеву прекращена не будет.
 
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
17 ноября 2023, 11:02

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Об объявлении воздушной тревоги сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Жителей Севастополя призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендовано пройти в убежища.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщалось, что во время тревоги не будет действовать морской и наземный транспорт.

Ранее сообщалось. что ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники. Никто не пострадал. также сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области, писал Telegram-канал Baza.

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Новости СВО: сотни убитых солдат найдены на Днепре, как ВСУ сдаются в плен через соцсети
17 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские бойцы, которые принимают участие в боевых действиях по форсированию Днепра, сдаются в плен через телеграм-каналы. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка на линии фронта, и на каких направлениях ВСУ лишаются солдат и западной техники.

Украинский военный рассказал, как сдался в плен ВС РФ

 
Военнослужащий ВСУ сдался в плен ВС РФ с помощью телеграм-канала, который был указан на листовках, разбросанных российскими бойцами, пишет издание РИА Новости.
 
Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей
Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей

По словам собеседника издания, он был задействован в военных действиях на левобережье Днепра. В какой-то момент он увидел листовки с призывами сдаться в плен. Он написал администратору канала, который объяснил порядок безопасной сдачи в плен.

«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего. Чтоб я был живой и здоровый», — рассказал военнопленный.

На левом берегу Днепра нашли сотни тел ВСУ


Пленный украинский боец рассказал, что на левобережье Днепра найдены сотни трупов, пишет РИА Новости. По дороге к месту дислокации, были замечены разорванные мины, сообщил пленный солдат ВСУ. Он также выразил мнение, что убитых может быть гораздо больше, так как ВС РФ работает артиллерией и корректируемыми авиационными бомбами.  

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР

 
В ходе воздушного боя российские истребители уничтожили самолет противника МиГ-29 над территорией ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что сбить вооружение противника в ходе противостояния в воздухе сложная задача, однако ВС РФ с ней справились.

ВСУ потеряли до 175 бойцов на Краснолиманском направлении


За минувшие сутки потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили около 175 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. В министерстве также рассказали, что кроме уничтожения живой силы, ВС РФ повредили технику противника американского производства.
 

Последние новости СВО

 
Российские военные переходят в наступление на всей линии фронта. В районе Синьковки ВС РФ продвинулись до окраин населенного пункта, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
 
Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов
Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов

В направлении Клещеевки идут бои за высоты. Украинская группировка продолжает удерживать позиции, однако постоянно находится под огнем российской артиллерии.
 
Противник отступил на северном фланге Авдеевки. ВС РФ вытесняют врага в районе садового товарищества Виноградник.
 
Возле села Ясиноватая российские бойцы расширяют зону контроля. Также зафиксировано продвижение ВС РФ в направлениях Очеретино и Новокалиново.
 

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#истребители
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В Смоленске сбили беспилотники ВСУ
17 ноября 2023, 09:06

Фото: iStock/valio84sl

ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники.
Беспилотники ВСУ уничтожили над Смоленском. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. БПЛА  совершил атаку на химический завод в Брянской области, пишет  Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, атака произошла в ночь на 14 ноября. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

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Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов
17 ноября 2023, 08:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, селят в Славянске на съемных квартирах, в страхе от ударов российских ракет, об этом рассказал пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзев интервью для «РИА Новости».
Пленный рассказал, что служил в «втором интернациональном легионе обороны Украины». По его словам, в этом легионе есть два подразделения - «Альфа» и «Чарли», и если в первое входят бойцы из ближнего зарубежья, то во втором служат те, кому требуется переводчик, в том числе граждане Европы и США.

Чубетидзев заявил, что иностранных наёмников размещают на съёмных квартирах, а место сбора военных ​командиры сообщают ​практически непосредственно перед ​встречей. Пленный считает, что так происходит из-за страха ​российских ракетных ударов, которые могут прилететь по месту дислокации иностранных наёмников.

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Макгрегор: ВС РФ удалось раздавить вооруженных до зубов украинцев
17 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/JARAMA

Несмотря на обилие оружие, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось раздавить украинцев, об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Он также отметил, что за 1,5 года конфликта Россия стала ещё сильнее, чем была раньше.

Макгрегор заявил, что не хотел бы, чтобы его страна вступала в конфликт с российской армией, потому что у них гораздо меньше возможностей, чем у Вооруженных сил РФ. 

Напомним, вчера российские войска прорвали украинскую линию обороны и вошли в Авдеевку с севера.

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На южнодонецком направлении СВО уничтожено пять украинских миномётных расчётов
17 ноября 2023, 06:39

Фото: iStock/Andi_Martin

Бойцы оеннослужащие группировки Вооружённых сил России «Восток» уничтожили пять украинских минометных расчетов на южнодонецком направлении специальной военной операции, включая кочующий миномёт на базе американского автомобиля HUMVEE. Об этом рассказал журналистам РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.
Он добавил, что в районах Новомихайловки и севернее Приютного российские военные также пресекли две попытки ротации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате помимо живой силы противник потерял боевую бронированную машину и пикап.

Кроме того, барражирующие боеприпасы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab и буксируемую гаубицу FH70.

В общей сложности, заявил Чехов, за истекшие сутки на южнодонецком направлении спецоперации ВСУ потеряли около 70 человек убитыми и ранеными, а также станцию радиоэлектронной борьбы и пару боевых бронированных машин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Украинский военный рассказал, как сдался в плен через Telegram
16 ноября 2023, 17:59

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинский военный во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках, передает РИА Новости.
Пленный пулеметчик Николай Ягорницкий рассказал, что при высадке на левый берег Днепра он с сослуживцами попал под сильнейший российский обстрел.

«Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего. Чтоб я был живой и здоровый», - рассказал военнопленный.

Ранее другой украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.

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#вс рф
#обстрел
#солдат
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Зеленский заявил о создании первого украинского флота морских дронов
16 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/bbsferrari

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», - сказал Зеленский.

Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безыкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.

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