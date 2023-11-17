Экс-председателя Госпогранслужбы Украины Литвина объявили в розыск

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Николай Литвин объявлен в розыск по уголовной статье.
Информация появилась в базе розыска МВД России. Неизвестно, по какой именно статье разыскивается экс-председатель Госпогранслужбы Украины.
Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Литвину и другим украинским чиновникам. В ведомстве отмечали, что подконтрольные им боевики в 2014 году произвели многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. Погибших и раненых насчитывалось более 1 200 человек, повреждения получили более 140 объектов инфраструктуры.
Николай Литвин был председателем Госпогранслужбы Украины с 2003 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.
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Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Литвину и другим украинским чиновникам. В ведомстве отмечали, что подконтрольные им боевики в 2014 году произвели многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. Погибших и раненых насчитывалось более 1 200 человек, повреждения получили более 140 объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.
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Мария Фирсова