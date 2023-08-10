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Глава крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что последующее вооружение Украины только продолжает конфликт, а не способствует его решению. Об этом Фицо сообщил в своем видеообращении в соцсетях.
По словам Фицо, новое правительство Словакии, сформированное в результате выборов, должно коренным образом пересмотреть подход к конфликту на Украине, который на самом деле является конфликтом между РФ и США.
Он также добавил, что контрнаступление ВСУ оказалось не так успешно, как ожидали военнослужащие, несмотря на масштабную помощь, оказанную Киеву в виде современного оружия и обучения солдат.
Напомним, ранее врио главы региона Балицкий заявил, что средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении.
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«Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения», — заявил бывший премьер Словакии.
Напомним, ранее врио главы региона Балицкий заявил, что средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении.
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Екатерина Коршунова