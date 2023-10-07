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На Украине в ближайшие месяцы произойдёт много трагедий из-за неправильных действий властей и провального контрнаступления ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он призвал мирное население страны заранее позаботиться о себе и своей безопасности, поскольку грядёт череда трагедий, которым поспособствовала «грязная политическая игра киевского режима».
Кроме того, Азаров спрогнозировал негативные последствия нежелания США продолжать финансировать США из-за неуспеха контрнаступления.
Он отметил, что республиканская партия США с каждым днём получает всё больше поддержки от рядовых американцев, которые выступают против продолжения помощи Украине. Если в президентских выборах одержит победу их кандидат, финансирование Украины сойдёт к нулю.
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Кроме того, Азаров спрогнозировал негативные последствия нежелания США продолжать финансировать США из-за неуспеха контрнаступления.
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Анастасия Чинкова