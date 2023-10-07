Экс-премьер Украины Азаров рассказал о ближайшем будущем страны

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В ближайшие месяцы Украину ждет большое количество трагедий, в том числе из-за провального контрнаступления. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Экс-премьер считает, что Соединенные Штаты уже устали от Украины и ее проблем. Зеленскому становится все труднее делать вид, что он не замечает ослабевающую поддержку Запада. Не улучшает положение и отсутствие военных успехов в ходе боевых действий ВСУ, единственным заметным результатом которых стали колоссальные потери в личном составе, заключил Азаров.
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