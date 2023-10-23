Экс-премьер Украины Азаров рассказал о мобилизационном потенциале страны

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Мобилизационные ресурсы Украины полностью опустошены. При этом боевые части на фронте остро нуждаются в ротации, так как военнослужащие на передовой измотаны и нуждаются в элементарном отдыхе.
Как утверждает политик, для восполнения нехватки новобранцев военкоматы начали привлекать бывших заключенных, так как мобилизационные ресурсы уже исчерпаны, а военнообязанные украинцы массово бегут из страны любыми возможными способами. В заключение Азаров отметил, что киевские власти применяют силу против собственного народа, а потому у них становится все меньше сторонников и тех, кто готов воевать за них. С такими настроениями в обществе шансов выстоять у Украины практически нет, заключил экс-премьер.
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