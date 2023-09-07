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В Харьковской области в районе Купянска наблюдается потеря боевой сплоченности среди ВСУ, что приведет к скорому их поражению. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт.
«Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности», — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
При этом он уверен, что конфликт уже вошел в завершающую фазу, а уничтожение подготовленных Западом украинских военных и новых мобилизационных сил погубит киевский режим. Риттер отметил, что в скором времени украинскому контрнаступлению будет положен конец, а украинская армия потерпит полный провал.
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