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Экс-разведчик Риттер: Боевая сплоченность ВСУ даёт трещины в районе Купянска

07 сентября 2023, 12:12
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Харьковской области в районе Купянска наблюдается потеря боевой сплоченности среди ВСУ, что приведет к скорому их поражению. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт.

«Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности», — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

При этом он уверен, что конфликт уже вошел в завершающую фазу, а уничтожение подготовленных Западом украинских военных и новых мобилизационных сил погубит киевский режим. Риттер отметил, что в скором времени украинскому контрнаступлению будет положен конец, а украинская армия потерпит полный провал.

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#вс рф
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Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около сотни военных у Работино и Вербового
07 сентября 2023, 13:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника. 

Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища. Российские штурмовики также продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.

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#всу
#вс рф
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Рогов: Украина семь раз объявляла о взятии Работино
07 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные продолжают нести огневой контроль над селом Работино в Запорожской области, несмотря на заявления Украины о его взятии. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ», - заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом он подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, по-прежнему продолжаются бои за этот населенный пункт. ВС РФ удерживают контроль над окраинами на юго-западе села и все высоты, находящиеся южнее.

Рогов подчеркнул, что Работино находится под огневым контролем российских военных. Кроме того, все попытки противника атаковать подконтрольные ВС РФ районы заканчиваются большими потерями в рядах ВСУ.

Напомним, накануне врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта.

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#рогов
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Asia Times: успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО перед Россией
07 сентября 2023, 11:58

Фото: istock /Michele Ursi

В США заявили, что результаты, показывающие российской армией на территории Украины выявили уязвимость НАТО. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в материале для Asia Times (AT).

Несмотря на различие причин боевых действий, они превращаются в полигон для испытаний, «отработки технологий, тактики и стратегии». Спецоперация на Украине идет тем же путем, более того, она является образцом преобразованиях в современной войне. Одним из результатов конфликта России и Украины стало доказательство того, что НАТО не сможет защитить даже вои территории.

По словам аналитика, украинский конфликт показал небезупречность НАТО: несмотря на большие объемы поставляемого западного вооружения Украине, ВСУ не смогли вернуть территории, находящиеся под контролем России, так как оружие техника альянса оказались малоэффективными.

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#вооружения
#киев
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Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Энергодаре
07 сентября 2023, 11:09

Фото: iStock/Yurchello108

Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.
По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются. 

В сообщении отметили, что целью атаки дронов противника был центр города, где всегда находятся жители Энергодара.

Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Брянском уничтожен украинский БПЛА средствами ПВО, в результате чего железнодорожный вокзал оказался поврежден. Обломки БПЛА частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I. Ситуация не оказала влияние на движение поездов.

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#бпла
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#пво
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Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА
07 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/NatureNow

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Брянском уничтожен украинский БПЛА средствами ПВО, в результате чего железнодорожный вокзал оказался поврежден.
Отмечается, что обломки БПЛА частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация не оказала влияние на движение поездов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

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Балицкий: ВС России уничтожили около ста боевиков ВСУ, ротировавшихся у Работино

Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

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#вокзал
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Экс-премьер Украины предрек катастрофические потери ВСУ к концу года
Азаров: Украине грозят катастрофические потери к концу года
07 сентября 2023, 10:51

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Экс-премьер Украины Николай Азаров утвердил, что Киевские власти намеренно умалчивают о фактических потерях в рядах Вооруженный сил Украины, чтобы уклоняться от пособий, внося их в списки пропавших без вести.

«Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», —  высказаться Азаров в эфире украинского канала «Мечта».
Такое число потерь личного состава в размере населения целого крупного города появились в результате посредственного управления и террористических действий Киева, добавил экс-премьер.

"Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий. Вот этот вопрос еще будет стоять", - подытожил Николай Азаров.
Напомним, что весной 2023 года, Николай Азаров заявлял о скором экономическом падении Украины, как только НАТО перестанет оказывать поддержку стране. 

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Балицкий: ВС России уничтожили около ста боевиков ВСУ, ротировавшихся у Работино

Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском


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#украина
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Балицкий: ВС России уничтожили около ста боевиков ВСУ, ротировавшихся у Работино
07 сентября 2023, 10:44

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника. 

Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища. Российские штурмовики также продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.

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Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском

Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

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#человек
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#всу
#вс рф
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Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском
В Раменском упал украинский беспилотник
07 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/valio84sl

Момент падения беспилотника в подмосковном Раменском попал на видеорегистраторы и камеры наблюдения поблизости. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.


Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

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Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
07 сентября 2023, 10:13

Фото: iStock/vadimrysev

Мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

Сообщается, что у мужчины гипертония, а также ранее он перенес инсульт. Выяснилось, что волной взрыва в доме пострадавшего выбило несколько окон.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сюит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.  На месте ЧВ находятся сотрудники всех экстренных служб региона.

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