Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть на территории Украины или сбежать из страны, считает экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», —такую точку зрения высказал эксперт.По мнению аналитика, ВСУ терпят поражения в конфликте, так как ВС РФ контролируют поле боя, уничтожая оставшиеся бригады и оттесняя их на запад. Владимир Зеленский может оказаться перед сложным выбором. Если он решит сбежать из страны, то навсегда останется ненавидимым украинцами за огромные потери в ходе конфликта.
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Мария Фирсова