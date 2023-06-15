Экс-разведчик Риттер: Немецкая техника ничего не изменит на поле боя

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«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее. Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Таким образом, российские военные легко уничтожают западную технику, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, с самого начала украинского контрнаступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ, отметив, что оно столкнулось с мощным отпором со стороны ВС РФ. По словам Зеленского, новости с линии соприкосновения приходят очень тяжелые.