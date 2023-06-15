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Экс-разведчик Риттер: Немецкая техника ничего не изменит на поле боя

15 июня 2023, 20:30

Фото: iStock/Jakub Laichter

Риттер: Западное вооружение не поможет ВСУ одержать победу на поле боя
Украинские военные не умеют пользоваться западной техникой, поэтому она становится легкой добычей для российских войск, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее. Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.


По его словам, украинские военные толком не умеют пользоваться иностранным вооружением и ремонтировать его. Поэтому западное вооружение становится легкой добычей для ВС РФ.

Таким образом, российские военные легко уничтожают западную технику, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, с самого начала украинского контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ, отметив, что оно столкнулось с мощным отпором со стороны ВС РФ. ​По словам Зеленского, новости с линии соприкосновения приходят очень тяжелые.


#ВСУ
#контрнаступление
#западное вооружение
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Воробьёв проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта
05 июля 2023, 15:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в школу №2 в Можайске обсудить с родителями и учителями её готовность к открытию после капремонта. Она должна вновь открыться 1 сентября.
«По президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но ещё и ремонтируем порядка 60. Потому что возникает диссонанс – появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадёжно устарела. У нас реализуется эта большая программа. Знаю, что вы активно всё контролировали, в том числе удобства для детей, поэтому надеюсь, что ребятам здесь будет комфортно учиться», – сказал Воробьёв.
Здание учебного заведения было построено в 1965 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. К обновлению приступили с начала года в рамках президентской программы. На сегодняшний момент работы выполнены на 99%. Они уже завершены по фасаду, кровле и чистовой отделке.
«Сегодня я просто не узнаю нашу школу. Ей больше 50 лет, а выглядит, как только что построенная. Это большое, красивое здание, внутри много света, всё новенькое. В классах появилось современное оборудование. В кабинете физики у нас теперь парты с подведённым электричеством, а к кабинету химии подведена вода, чтобы ребята проводили лабораторные опыты. Уверена, что 420 наших учеников получат к 1 сентября прекрасный подарок», – сказала директор школы Елена Митрахович.
СОШ №2 входит в единый образовательный комплекс вместе с детским садом, рассчитанным более чем на 260 мест, и начальной школой, вмещающей около 240 учеников. 

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#Можайск
#школа
#капремонт
#образование
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Депутат Бессараб: Устанавливать стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках бесперспективно
05 июля 2023, 15:30

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что идея об установлении в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании хоть и является благой, однако такая инициатива бесперспективна.
«К сожалению, от тех проблем, которые есть у человечества, вряд ли можно избавиться стендами и дополнительной социальной рекламой. Наркомания далеко не самая большая проблема. Есть проблемы ВИЧ, СПИД, абортов и т.д. Я не думаю, что все эти проблемы можно выставить на стендах в аптеках, нагрузив их дополнительными затратами, но не добиться никакого результата», — объяснила в беседе с RT Бессараб.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании. Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

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#аптеки
#стенды
#здравоохранение
#наркотики
#Госдума
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Юрист Толмачев не одобрил увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры
05 июля 2023, 15:20

Фото: iStock/Chepko

Доктор юридических наук, заместитель председателя союза юристов Москвы Александр Толмачев в эфире «Радио 1» считает, что повышение штрафов за недопуск газовщиков в квартиру является не совсем разумной мерой.
Напомним, в России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры до 10 тыс. рублей. Планируется, что эта мера поможет предотвратить взрывы в жилых домах.

«Могу сразу сказать, что попытка повышения сумм штрафов за то, что наши жители не впускают в квартиру непонятных проверяющих, она не нова. За последние 30 лет это уже пятое повышение штрафов, "а воз и ныне там". Значит эта мера не совсем разумная. Люди, которые на сегодняшний день не способны даже поставить себе счетчик, потому что у них на это не хватает денег, они и этот штраф не сумеют оплатить», - считает Толмачев.

Он предположил, что история со штрафами будет заканчиваться тем, что собственников будут выселять, продавать квартиры с аукциона и выселять их на шесть квадратных метров по нормам общежития.

При этом эксперт считает, что более разумно было бы не только объяснять, но и помогать в установке и замене оборудования.

«Водоканалы, газовики, электросети и другие, которые получают сотни миллиардов рублей, должны проводить профилактику, ремонты, ставить новое оборудование за свой счет. Тогда нормальные люди с радостью будут открывать двери», - уверен собеседник «Радио 1».

Толмачев также рассказал, что часто люди пожилого возраста опасаются пускать в свой дом гозовщиков, так как боятся мошенников.

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#штраф
#газовое оборудование
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Французский депутат Гедж заявил о «репрессивных задержаниях» протестующих
05 июля 2023, 15:19

Фото: istockphoto.com/Ben185

Депутат Национального собрания Франции Жером Гедж заявил, что полицейские используют репрессивные задержания жителей страны, участвующих в демонстрациях против пенсионной реформы.
По его словам, полицейские «наугад» решают, какие обвинения предъявить задержанным, а также раздают заранее заполненные протоколы допросов. Однако, отметил Гедж, в результате 80% задержанных были отпущены на свободу без суда, остальных освобождали после рассмотрения дела в судебной инстанции.

«Хотел бы узнать, кто из подчинённых министра внутренних дел оправдывает применение такой политики превентивных арестов и были ли в кратчайшие сроки приняты какие-либо меры, чтобы не допустить регулярного использования такого рода практик всеми комиссариатами?» — приводит RT текст обращения депутата к главе МВД Франции Жеральду Дарманену.

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#Франция
#общество
#протесты
#полиция
#задержания
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Курс евро поднялся выше 99 рублей на бирже
05 июля 2023, 14:58

Фото: iStock/HJBC

Курс евро на Мосбирже впервые поднялся до максимума с 29 марта 2022 года.
Курс доллара также вернулся на уровень выше 90 рублей. Рост курса  наблюдается на протяжении последних 15 месяцев. Российская валюта продемонстрировала некоторое ослабление. 

Ранее, повышение курса евро объяснили неэкономическими причинами. По мнению экономиста Остапковича, повышение курса валюты связано с политическими событиями в России и реакцией на них граждан. 

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#евро
#Мосбиржа
#курс
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Колокольцев рассказал об изъятии 200 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Подмосковье
05 июля 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

На территории Московской области в начале года задержали участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидировали лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химреактивов и 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», – рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
По словам министра, преступники сбывали различные виды наркотиков через интернет-магазины, используя тайники-закладки в Московской, Курской и Орловской областях.
 
Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нём, а также о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Среди фигурантов – курьеры-закладчики нелегального онлайн-магазина и участники других группировок, которые закупали и распространяли незаконно произведённые вещества.
 
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#МВД РФ
#Владимир Колокольцев
#наркотики
#преступление
#преступники
#уголовное дело
#нарколаборатория
#Московская область
#Подмосковье
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Минтранс Подмосковья призывает быть аккуратными за рулём
05 июля 2023, 14:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает соблюдать правила дорожного движения при ухудшении погодных условий

На территории Подмосковья передают дожди до конца недели, синоптики прогнозируют ливни с грозой.

Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.

Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.

Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

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#Минтранс
#автомобиль
#водитель
#погодные условия
#ПДД
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Сын Берлускони заявил, что не собирается заниматься политикой
05 июля 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

Директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что не собирается быть политиком после кончины своего отца, бывшего премьера и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлусокни, передает итальянская газета «Corriere della Sera».
По информации «Corriere della Sera», 54-летний бизнесмен признался, что «с эмоциональной точки зрения» эта мысль к нему приходила, но для отказа от участия в политике у него есть несколько причин.

Берлускони-младший отмечает, что идти в политику без опыта — это неправильно. Также он не может покинуть пост директора Mediaset, так как «нельзя оставлять дела наполовину». Бизнесмен добавил, что не видит каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране, так как правительство и «Вперед, Италия» могут гарантировать его стабильность.

Напомним, экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.

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#Берлускони
#Италия
#политика
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ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
05 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/vladj55

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Южная группировка войск отразила девять атак ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки.
Он отметил, что в ходе целенаправленных массированных ударов российских подразделений, был уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ. Южная группировка на донецком направлении не только мужественно отразила атаки, но и уничтожила тяжелую технику противника. 

За сутки ВСУ потеряли около 290 военнослужащих и более 10 единиц различной боевой техники. 

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#Минобороны
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#атаки
#ВСУ
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