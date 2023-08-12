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Неспособность Зеленского профессионально управлять страной во время военного конфликта играет на руку России. Его некомпетентность является самым лучшим оружием Москвы, помогающее войскам одерживать победы.
Однако бывший разведчик заметил, что лично он сам обеспокоен будущим Зеленского, поскольку считает, что его пребывание на посту президента Украины является единственным и самым быстрым вариантом прекращения военного конфликта.
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Александр Бойцов