Украина может в скором времени потерять Одессу из-за того, что ВСУ уже не способны вести боевые действия в полном объеме. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью для YoyTube-канала Dialogue works он сказал, что по его мнению шансы на то, что Украина сможет удержать Одессу с каждым днем уменьшаются. Бывший сотрудник спецслужб напомнил, что после провала контрнаступления ВСУ российские войска сами начали наступать на Харьковском направлении, где скорость их продвижения составляет несколько километров в день. Джонсон считает, что в скором времени военнослужащие армии России освободят Купянск.



Украинские же войска несут тяжелые потери в живой силе и технике. ВСУ просто не успевают подготовить и снарядить новых солдат из резерва, что не позволяет им вести боевые действия должным образом, заключил экс-аналитик ЦРУ.

Александр Бойцов