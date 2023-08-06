Экс-разведчик Риттер: президент Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны НАТО заставили президента Украины Владимира Зеленского снова отправить механизированные батальоны украинских войск на убой. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Redacted.
Как отмечает Риттер, в НАТО недовольны ходом контрнаступления ВСУ, так как украинские солдаты не добиваются поставленных целей и стали меньше использовать технику Запада во время боевых действий.
Это послужило причиной давления лидеров НАТО на Зеленского, чтобы он вернулся к прежней западной тактике. В противном случае Киев может лишиться военной поддержки Запада.
Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения.
По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.
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Это послужило причиной давления лидеров НАТО на Зеленского, чтобы он вернулся к прежней западной тактике. В противном случае Киев может лишиться военной поддержки Запада.
По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.
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Екатерина Коршунова