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Экс-разведчик Риттер рассказал, что случилось с ПВО Украины

Экс-разведчик Риттер: армия России эффективно уничтожает ПВО Украины
18 октября 2023, 16:28
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям. Об этом Риттер сообщил в эфире подкаста Ask the Inspector.
Риттер отметил, что российские войска провели кампанию по уничтожению систем противовоздушной обороны ВСУ, что, по мнению бывшего разведчика, является важным аспектом противостояния. Он подчеркнул, что на Западе ситуация с украинским ПВО обычно умалчивается.

Ранее сообщалось, что по системам противовоздушной обороны Украины был нанесён массированный удар российскими военными. Украинские системы ПВО прикрывали стратегически важные объекты для Вооружённых сил республики. Все назначенные цели были поражены.


Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16.

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СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
Forbes: ВС России используют дроны для нанесения точных артударов по ВСУ
18 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России используют беспилотники «Орлан-10» для нанесений точных артударов по наступающим ВСУ. Об этом сообщает Forbes.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» тяжело нейтрализовать с помощью глушителей. При этом российские отряды радиоэлектронной борьбы обнаружат солдат противника, которые пытаются это сделать и нанесут по ним точные артиллерийские удары.

Обозреватели издания добавили, что это сильно замедляет контрнаступление ВСУ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям.

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#пво
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The Independent: ВСУ не смогут проводить масштабные операции в зоне СВО
18 октября 2023, 16:02

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ зашли в тупик в ходе своего контрнаступления, при этом поставки истребителей F-16 не помогут украинским военным изменить ситуацию на поле боя. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на опрошенных британских экспертов.
По словам экспертов, США должны предоставить Украине истребители F-16 уже в следующем году. При этом они считают, что завоевать превосходство в воздухе украинским военным только с помощью этих истребителей будет довольно сложно, так как в регионе активно действуют развитые ВКС России.

«Летняя наступательная кампания ВСУ показала, что украинские военные могут проводить операции только соединениями не больше роты (около ста человек- ред.) — их действия перестают быть слаженными и скоординированными, как только им приходится вести общевойсковой бой», - отметил один из аналитиков Патрик Бьюри.

При этом все эксперты в разговоре с изданием считают, что ВСУ уже зашли в тупик в рамках своего контрнаступления. При этом такая ситуация на линии соприкосновения может сохраниться на протяжении всего следующего года, если не будут приняты какие-либо экстренные меры.

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#эксперты
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#истребители
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Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу
Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году
18 октября 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16. Об этом Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По мнению министра обороны РФ, страны Североатлантического альянса поставляют украинским войскам вооружение, передают разведывательную информацию, а также направляют наёмников и консультантов. Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад развязал против РФ гибридную войну, защищая киевским режим.

Ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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Путин прокомментировал заявления США о «проигранном» конфликте на Украине
Путин: если Россия проиграла конфликт на Украине, пусть США заберут вооружения
18 октября 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Напомним, президент США Джо Байден не раз высказывался о России и ее лидере в отрицательном ключе. В одном из таких заявлений Байден сообщил о своем желании подавить Путина. На что глава российского государства ответил русской поговоркой «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. 

​Ранее стало известно, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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«Потери есть - результатов нет». Путин оценил наступление ВСУ на Херсонском направлении
Путин: на Херсонском направлении у ВСУ результатов нет, а потери есть
18 октября 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении обернулось крупными потерями для Украины, а результатов не принесло. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть - результата нет», - заявил Путин.

По словам главы государства, ситуация складывалась подобным образом на запорожском и других направлениях.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.

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#президент
#путин
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Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине
Путин: поставки ATACMS продлят агонию Украины
18 октября 2023, 13:13

Фото: iStock/vadimrysev

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский лидер добавил, что результата от таких поставок не будет. Он также отметил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.

Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Напомним, дальность ракет составляет около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров.

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#россия
#вооружение
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#лидер
#всу
#путин
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В Австрии назвали причину провала контрнаступления ВСУ
Полковник Райснер: ВСУ не могут наступать из-за нехватки вооружения
18 октября 2023, 12:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ не имеют возможности массированно атаковать российские силы из-за нехватки вооружения, это же и является причиной провала украинского контрнаступления. Такое мнение выразил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV.
«Если задействуются все военные мощи для массированных атак, то можно рассчитывать на прорыв. Тут (в ходе контрнаступления ВСУ. – Прим. ред.) произошло следующее: Украина получает оружие, но не в количестве, необходимом для массированных атак. Сейчас мы наблюдаем эту проблему», – отметил он.

По его словам, именно из-за нехватки вооружения ВСУ исчерпали свои резервы в конце лета, начале осени, а ВС РФ смогли перехватить инициативу в свои руки. Теперь Россия атакует, а Украине приходится реагировать на данные атаки, заключил Райснер.

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#военные
#оружие
#всу
#вс рф
#вооружения
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ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ за сутки отбили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
18 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные успешно отбили семь атак ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также добавил, что еще три атаки украинских военных были купированы в районе Старомайорского на времевском направлении. Также, по словам Рогова, северо-западнее Приютного того же направления российскими силами обнаружена и оперативно ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Накануне Рогов сообщал, что ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении из-за больших потерь, теперь они ведут локальные бои.

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#танк
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Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в районе Вербового
Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили группу солдат ВСУ около Вербового
18 октября 2023, 12:19

Фото: istock / valio84sl

Военные Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона ликвидировали группу украинских солдат, которые укрылись в блиндаже опорного пункта около населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Информацию сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения», — сказано в релизе.
При выполнении боевой задачи помощник оператора подготавливает кумулятивную гранату с поражающими элементам и закрепляет ее к БПЛА. Оператор с помощью специальных VR-очков управляет беспилотником и находит цель, которую нужно уничтожить.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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