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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям. Об этом Риттер сообщил в эфире подкаста Ask the Inspector.
Риттер отметил, что российские войска провели кампанию по уничтожению систем противовоздушной обороны ВСУ, что, по мнению бывшего разведчика, является важным аспектом противостояния. Он подчеркнул, что на Западе ситуация с украинским ПВО обычно умалчивается.
Ранее сообщалось, что по системам противовоздушной обороны Украины был нанесён массированный удар российскими военными. Украинские системы ПВО прикрывали стратегически важные объекты для Вооружённых сил республики. Все назначенные цели были поражены.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на поставки в Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16.
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Ранее сообщалось, что по системам противовоздушной обороны Украины был нанесён массированный удар российскими военными. Украинские системы ПВО прикрывали стратегически важные объекты для Вооружённых сил республики. Все назначенные цели были поражены.
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Екатерина Коршунова