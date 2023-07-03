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Бывший разведчик армии США Скотт Риттер считает, что Украина спешит и потому проигрывает на поле боя, в то время как Россия действует объективно. Об этом он написал у себя на странице в Twitter
Риттер подчеркнул, что до 1 апреля 2022 года Россия постоянно пыталась подтолкнуть Украину к решению конфликта дипломатическим путем, усадив Киев за стол переговоров, но это не привело к успеху.
Он добавил, что у сегодняшней Украины нет никаких шансов одержать победу на текущий момент.
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«С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает», — подытожил отставной разведчик.
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Артем Путинцев