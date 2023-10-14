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ВС РФ на Украине перешли в наступление по всей линии фронта.
Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Gegenpol. Риттер заявил, что Вооруженные силы России добились успехов в Донецкой области.
Он также предположил, что Вашингтон сейчас в политическом кризисе из-за вопроса о продолжении поддержки Киева.
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«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — считает Скотт Риттер.
«Факт в том, что Вооруженные силы Украины проигрывают в войне», — заключил он.Также Риттер говорил, что российские силы в ближайшее время могут организовать для ВСУ сразу два котла в Запорожской и Харьковской областях.
«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», - заявил Риттер Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.Он уточнил, что в этом случае российские силы массово уничтожают украинских военных.
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Мария Фирсова