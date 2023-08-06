Экс-разведчик Риттер: Украина скоро потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ освободит от украинских войск все территории, которые ей принадлежат по Конституции. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По словам Риттера, РФ никогда не оставит области, которые принадлежат ей по Конституции. Экс-разведчик добавил, что россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли.
Риттер отметил, что если власти Киева продолжат военные действия, то они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
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Риттер отметил, что если власти Киева продолжат военные действия, то они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.
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Екатерина Коршунова