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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться. Об этом Риттер сообщил YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.
Риттер добавил, что ВС России будут диктовать свои условия на передовой.
Ранее сообщалось, что конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Украинские солдаты отчаянно пытаются исправить свое положение.
Напомним, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS.
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Риттер добавил, что ВС России будут диктовать свои условия на передовой.
Напомним, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS.
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Екатерина Коршунова