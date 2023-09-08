Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice заявил, что госсекретарь Америки Энтони Блинкен прикрывает провал Вооруженных сил Украины.
В среду, 6 сентября, госсекретарь США в ходе визита в Киев сказал, что Америка обеспечит дополнительную поддержку Украине в размере миллиарда долларов, из которых 665 миллионов для военных трат. Государственный департамент объяснил, что новый пакет помощи включает в себя поставку вооружений, боеприпасов и снарядов с обедненным ураном на $175 млн. Также $300 млн – на поддержку органов порядка, $90,5 млн на гуманитарное разминирование.
Разведчик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен пакет военной помощи Америки только для создания видимости противодействия российской армии.
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«Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России», — выразил свое мнение Шаффер .
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Алина Юрчак