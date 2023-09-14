Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ

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Оснащенные и подготовлены на должном уровне войска ВС РФ в ближайшее время уничтожат слабую армию Украины. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По словам Риттера, ВСУ потеряли много сил, как боевых, так и людских. Армия России обладает существенным преимуществом в личном составе и технике, украинские войска не смогут противостоять им, заявил эксперт.
ВСУ после очередной попытки атаки потерпят поражение, все будут окружены и уничтожены, резюмировал эксперт.
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«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве. Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», – высказался бывший американский разведчик.
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Алина Юрчак