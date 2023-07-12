Экс-разведчик США Риттер: Отказ НАТО принимать Украину деморализует ВСУ

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ВСУ могут потерять моральный дух после отказа НАТО принять Украину в альянс. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер
«Сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Он также считает, что украинские военные могут потерять моральный дух из-за того, что НАТО не приняла Украину в альянс. Он объяснил, что основной целью контрнаступления ВСУ было показать, что Киев достоин поддержки стран-участниц альянса, однако ожидания не оправдались.
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Элина Позднякова