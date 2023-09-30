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Украине не избежать стратегического поражения. С таким заявлением в соцсети X выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее Министерство обороны Украины опубликовало пост без уточняющих данных, который гласит: «Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно».
На это сообщение Риттер ответил, что поражение украинских войск, искоренение нынешней власти, а также уничтожение украинской нации – неизбежно. Однако он добавил, что Украина сама виновата в этом.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что Владимиру Зеленскому стоит добровольно подать в отставку и как можно быстрее покинуть страну ради своей семьи.
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На это сообщение Риттер ответил, что поражение украинских войск, искоренение нынешней власти, а также уничтожение украинской нации – неизбежно. Однако он добавил, что Украина сама виновата в этом.
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Анастасия Чинкова