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Украинское правительство перестанет существовать после завершения СВО. Об этом в шоу Ask the Inspector сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что правительство Украины в своей нынешней форме не выживет после завершения спецоперации, что, по сути, и является денацификацией.
Бывший разведчик также заявил, что в настоящее время власти не планируют менять свою тактику, о чём говорит недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста.
В заключение Риттер подчеркнул, что первостепенная задача – это уничтожение нацизма, чем и занимается сейчас российская сторона в рамках СВО.
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Бывший разведчик также заявил, что в настоящее время власти не планируют менять свою тактику, о чём говорит недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста.
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Анастасия Чинкова