Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО

Канада, как и многие другие партнеры по НАТО, участвуют в поставках вооружений и боеприпасов Украине, но их все равно не хватает. Начальник генерального штаба Канады генерал Уэйн Эйр признал, что Россия восполняет потери боеприпасов гораздо быстрее, чем можно было ожидать.