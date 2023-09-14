Экс-разведчик США Риттер рассказал, что будет с Украиной, если она не остановится

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день завершаются ремонтно-восстановительные работы, которые велись с осени прошлого года. Специалисты заменили центральное отопление, электроосвещение и слаботочные системы, устройство оконных блоков, горячего, холодного водоснабжения и канализации. Проведели кровельные работы и в местах общего пользования. Завершен комплекс работ по восстановлению конструктива здания.

В настоящий момент строителями ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В школе будут созданы все комфортные условия для получения знаний в новых и современных классах, а также просторные помещения для развития и творчества.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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