Экс-разведчик США Риттер рассказал, что будет с Украиной, если она не остановится

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Кроме того, если Украина продолжит ведение боевых действий, она может лишиться и Одессы, а также всего Черноморского побережья, что понесёт за собой тяжёлые для страны последствия, поскольку выхода к морю у неё больше не будет. Это, без сомнения, ударит по экономике Украины из-за потери возможности осуществлять перевозки по Чёрному морю.
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