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Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что принятые по спецоперации решения президентом России Владимиром Путиным значительно укрепляют Россию, при этом Украина становится всё слабее.
«Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее», — сказал Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
По его словам, Украина уже почти два месяца проводит контрнаступление. Планировалось, что оно станет сокрушительным, однако пока ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны. При этом украинские военные понесли огромные потери и потеряли треть от переданного Киеву вооружения союзниками, заключил Риттер.
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