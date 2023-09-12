Экс-разведчик США Риттер: Россия может начать полномасштабное наступление

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности прекращения боевых действий на Украине, заявив, что Россия не может их прекратить, пока Украина в контрнаступлении. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.