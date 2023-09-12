Экс-разведчик США Риттер: Россия может начать полномасштабное наступление

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ВС РФ имеют возможности и силы для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление в зоне проведения специальной военной операции. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
При этом он подчеркнул, что основным приоритетом России в проведении СВО является минимизация потерь среди российских военных.
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