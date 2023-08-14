Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много систем Patriot на Украине

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении украинских войск западные системы противовоздушной обороны. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.