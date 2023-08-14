Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много систем Patriot на Украине

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении украинских войск западные системы противовоздушной обороны. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — подчеркнул Риттер.Он также отметил, что РФ за последнее время уничтожила много ЗРК Patriot на Украине.
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Екатерина Коршунова