Экс-разведчик США Риттер считает, что Украина «безоговорочно капитулирует»

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Мир после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине будет заключен исключительно на тех условиях, которые будут устраивать Москву, считает экс-разведчик армии США Скотт Риттер. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Reporterfy Media.
«Конфликт закончится победой России, которая продиктует и условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — заявил Скотт Риттер.По мнению бывшего разведчика, власти Украины не хотят признать, что её солдаты неспособны отобрать назад территории, занятые Россией в ходе СВО — а значит, рано или поздно Киев окажется в безвыходном положении, даже будучи уже за переговорным столом.
Напомним, что последний раз стороны конфликта встречались на переговорах во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Владимир Мединский заявил о заморозке процесса переговоров.
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