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Российские военные имеют возможность чтобы в случае необходимости под свой контроль Одессу и Харьков. Такое мнение выразил в своей статье для RT бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков», — пишет Риттер.
Он также добавил, что руководство Украины и стран-союзниц пока не понимают, что Россия не нуждается в переговорах ради переговоров. По словам Риттера, Россия идет к поставленным в рамках СВО целям и задачам. А Украине странам Запада не хватает сил, чтобы помешать ей.
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