Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал статью для Consortium News, где сообщил, что после провала контрнаступления, Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.
По предположению Риттера, президент Украины Владимир Зеленский будет «выбирать яд по своему усмотрению». Он встанет перед выбором: согласиться на мир, принять территориальные претензии России и отказаться от членства в НАТО или продолжить борьбу, которая грозит потерями территорий и уничтожением украинцев.
Также Риттер прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет вынуждена сражаться за существование в новом миропорядке.
Ранее капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть.
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Также Риттер прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет вынуждена сражаться за существование в новом миропорядке.
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Мария Фирсова