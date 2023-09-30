Экс-разведчик США Риттер: Зеленский будет мёртв на момент капитуляции Украины

Фото: сайт Кремля
На момент подписания капитуляции, президента Украины Владимира Зеленского уже может не быть в живых. Об этом в интервью YouTube-каналу Through the eyes of рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он спрогнозировал, что Зеленский будет «убит, либо отойдет в сторону». А участвовать в переговорах будет тот, кто придёт ему на смену.
Также Риттер заявил, что окончательные условия мирного договора будут озвучены Россией, а странам Запада необходимо будет просто осознать, что противостоять России бессмысленно и создаёт угрозу безопасности ряду государств.
Ранее сообщалось, что Запад уже задумывается над заменой Зеленского из-за его категорических отказов от проведения мирных переговоров с Россией.
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Также Риттер заявил, что окончательные условия мирного договора будут озвучены Россией, а странам Запада необходимо будет просто осознать, что противостоять России бессмысленно и создаёт угрозу безопасности ряду государств.
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Анастасия Чинкова