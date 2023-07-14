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Российский лидер Владимир Путин вычислил план руководства Украины по захвату Донбасса и Крыма и нанес удар на опережение противника. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло», — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.Он напомнил, что заключение Минских соглашений было необходимо Западу для того, чтобы выиграть время.
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