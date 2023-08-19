Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают технику и личный состав украинских войск еще до переброски на передовую. Об этом Риттер сообщил в эфире U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что российские удары по объектам военной инфраструктуре наносят сильный урон украинским боевикам. Он также добавил, что ВСУ теряют не только большое число поставленной техники НАТО, но и боевой дух.
Экс-разведчик отметил, что РФ также проводит успешную операцию по выведению из строя систем ПВО Украины.
Напомним, американский журналист Стивен Брайен написал, что Киев может потерять контроль над Купянском. По словам Брайена, ВС РФ быстро продвигаются на Купянском направлении, что может свидетельствовать о его скором освобождении российскими войсками.
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Экс-разведчик отметил, что РФ также проводит успешную операцию по выведению из строя систем ПВО Украины.
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Екатерина Коршунова