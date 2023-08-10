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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия вывела из строя украинские системы ПВО

10 августа 2023, 17:18

Фото: iStock/e-crow

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер считает, что украинские военнослужащие не смогли создать единую интегрированную систему, в результате чего они превратились в легкую мишень. Экс-разведчик отметил, что ВСУ в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы. По этой причине Зеленскому приходится вновь и вновь умолять союзников со стороны Запада о поставке оружия.

Напомним, ранее потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

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#сша
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#всу
#кадыров
#рф
#спецоперация
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В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС РФ на Авдеевском направлении
Гагин: Российские войска грамотно проводят наступление на Авдеевском направлении
10 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России проводят грамотную наступательную операцию на Авдеевском направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«На авдеевском направлении наши силы продолжают наступательную операцию. Она идет не так быстро, как, возможно, хотелось бы, но она идет грамотно. С тем, чтобы экономить наши силы, наши средства и прежде всего беречь жизни наших военнослужащих», - прокомментировал ситуацию Гагин.

Он также рассказал, что противник не перестает атаковать на Артемовском направлении, в том числе в районе Клещеевки. Ранее ВСУ заявляли, что взяли Клещеевку, однако, Гагин заверил, что она продолжает находиться под контролем российских войск. 

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#днр
#всу
#вс рф
#сво
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Украина вырвалась на первое место в мире по черной трансплантологии
Кузнецова: Украина стала страной номер один в мире по черной трансплантологии
10 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/Akarawut Lohacharoenvanich

Сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
«В 2021 году Рада разрешила проводить изъятие органов без согласия донора или его родных. Теперь такое согласие может дать врач, начальник военной части или любой посторонний, кто будет готов обеспечить похороны донору», - напомнила Кузнецова.

Парламентарий отметила, что хоть украинцы и принудили Верховную раду запретить изымать органы у погибших военных – проблему это не разрешило. На сегодняшний день пропавшими без вести числятся более 17 тысяч бойцов ВСУ, а украинские земли каждый день покрываются все новыми безымянными могилами.  

По мнению Кузнецовой, сейчас в черной трансплантологии особенно глубоко задействованы представители частных армий Украины.

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#всу
#украина
#госдума
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США и Украина обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения
Ермак: Вашингтон и Киев обсудили ситуацию со спецоперацией на Украине
10 августа 2023, 17:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Киев обсудил с военно-политическим руководством США ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«В офисе состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству», - прокомментировал ситуацию Ермак.

По его словам, украинская сторона доложила американцам о нынешней ситуации на полях сражения, а также напомнили о потребностях Киева в оружии, боеприпасах и оборудовании для защиты украинской инфраструктуры от атак. 

Администрация президента США Джо Байдена будет требовать от Конгресса продолжения военной помощи Украине, несмотря на общественное мнение в Штатах. Однако, проведенные прежде опросы телеканалом CNN показали, что около 55% жителей США выступают против продолжения помощи Украине.

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#украина
#сша
#сво
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На Украине запланировали масштабную мобилизацию
Чмут: Украине придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин
10 августа 2023, 16:23

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил о необходимости мобилизовать на Украине еще сотни тысяч людей.
Он пояснил, что тем, кто находится на фронте более года, необходим отдых. В связи с проведением ротации военнослужащих, будет необходимо призвать новое количество людей, которые заменят их на линии боевого соприкосновения.  

Чмут полагает, что для отправки на отдых военнослужащих, которые нуждаются в восстановлении, нужно мобилизовать около ста тысяч мужчин. 

Ранее, депутат Верховной рады Украины Дубинский предрек масштабную мобилизацию зимой. 

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#военные
#отдых
#депутат
#мобилизация
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В Белоруссии пресекли незаконный полет БПЛА над воинской частью
МО Белоруссии: Пресечена попытка незаконного запуска БПЛА над воинской частью
10 августа 2023, 15:52

Фото: iStock/vadimrysev

В Белоруссии задержали оператора БПЛА, пытавшегося совершить полет над воинской частью, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики.
«За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

В тоже время, средства РЭБ несколько раз пресекли попытки БПЛА совершить полет над охраняемой территорий, подытожили в Минобороны.  

8 августа военнослужащие РБ начали учения вблизи границ с Польшей и Литвой. В Минобороны республики отметили, что в ходе боевых учений, используется опыт, который был получен в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

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#беспилотник
#белоруссия
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В США заявили, что ВСУ все чаще начали сдаваться в плен
Полковник Макгрегор: ВСУ стали сдаваться в плен после провала наступления
10 августа 2023, 15:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские командиры все чаще стали приказывать своим солдатам сдаваться в плен из-за огромного числа раненных военных. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по 30, 40, 50 тяжелораненых, а их руководство говорит о невозможности эвакуировать их. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек— я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам военного, такая тенденция сформировалась из-за хорошего отношения российских военных к пленным. И это широко известно среди украинских военных. Однако, по словам Макгрегора, такие действия приведут к полному поражению ВСУ на поле боя.

Он также добавил, что Киев уже испытывает серьезные проблемы с мобилизацией. В стране не практически не осталось боеспособных мужчин. Многие покинули страну еще в начале конфликта. Призывают пятидесятилетних мужчин, имеющих различные заболевания. При этом многие кадровые военные уже мертвы или тяжело ранены, заключил эксперт.
 
А По словам офицера, Украина испытывает серьезные проблемы с призывом мужчин на военную службу: их насильно заставляют идти на фронт. Кроме того, кадровые военные, которые прошли должную подготовку, практически все уже либо мертвы, либо тяжело ранены, резюмировал Макгрегор.

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#эксперт
#военные
#украина
#человек
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#интервью
#заболевания
#всу
#киев
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В ВСУ заявили, что у Украины нет шансов вернуть утраченные территории
10 августа 2023, 15:06

Фото: iStock/JARAMA

У Украины нет шансов выйти на границы не только1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года. Такое заявление сделал снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года», - заявил Прошинский в интервью шеф-редактору украинского издания «Хвыля» Юрию Романенко.

При этом он добавил, что украинская армия нормально воспримет заморозку конфликта и прекращение огня по линии соприкосновения.

Прошинский также рассказал, что на передовую присылают новобранцев старше пятидесяти лет и больных туберкулезом или сахарным диабетом. Предварительно их не обучают. Таким образом, эти новобранцы после первой же ночи пишут заявления об отказе от участия в боевых действиях.

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#армия
#интервью
#оборона
#всу
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Украина признала диверсионную работу в России
ГУР МО Украины признало совершение диверсий в России спецназом «Шаман»
10 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/IherPhoto

Батальон «Шаман» совершает диверсии на территории России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Он сообщил, что подразделения ГУР МО эффективно работают не только на линии боевого соприкосновения, но и на территории России.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость»,- заявил Юсов. 
Ранее, британское издание The Times сообщало, что украинские диверсанты более года совершают диверсии на российской территории. Авторы статьи писали, что первоочередной боевой задачей батальона является ликвидация старших офицеров ВС РФ. Представитель управления украинской разведки не стал отрицать мнение обозревателей газеты.

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#сша
#армия
#оборона
#мнение
#вс рф
#украина
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Гагин: российская армия готова наступать, но активная оборона пока выгоднее
10 августа 2023, 14:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ давно готовы к полноценному наступлению в ДНР, однако находятся в фазе активной обороны, так как на данном этапе СВО это выгодно.
Гагин добавил, что на данный момент активная оборона позволяет уничтожить как можно больше вражеских сил. 

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», — подчеркнул советник врио главы ДНР.

Напомним, ранее  глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

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#оборона
#человек
#рамзан кадыров
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#всу
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