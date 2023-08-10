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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны украинских войск. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Напомним, ранее потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.
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Екатерина Коршунова