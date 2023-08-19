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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинским войскам не удается удержать оборону под Харьковом, по этой причине они могут потерять контроль над Купянском. Об этом Риттер сообщил в эфире U.S. Tour of Duty.
Риттер отметил, что ВСУ отправляют в бой последние резервы. Он также отметил, что всей линии фронта ВС РФ дают им отпор, а на определенных участках боевых действий российская армия переходит в активное наступление.
По мнению американского экс-разведчика, Киеву не удалось добиться прорыва на передовой.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО. Джонсон уверен, что со временем положение украинской армии будет становиться только хуже. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ВСУ не удастся в полной мере восполнить слишком большое число потерь.
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По мнению американского экс-разведчика, Киеву не удалось добиться прорыва на передовой.
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Екатерина Коршунова