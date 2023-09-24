Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что удар украинских войск по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО. Об этом Риттер сообщил в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Риттер отметил, что во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Он подчеркнул, что самолет такого типа предназначен для сбора данных и радиоэлектронной борьбы.
Бывший разведчик выразил уверенность в том, что самолет был поднят в воздух специально для координации действий ВСУ.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.
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Бывший разведчик выразил уверенность в том, что самолет был поднят в воздух специально для координации действий ВСУ.
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Екатерина Коршунова