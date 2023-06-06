Экс-сенатор Клинцевич обвинил Киев в терроризме из-за разрушения Каховской ГЭС

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Франц Клинцевич заявил, что Украина разрушила Каховскую ГЭС в результате психологии террориста
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров. Лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, Украина давно стремилась к тому, чтобы разрушить Каховскую ГЭС. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По его словам, из-за подобных событий серьезно возрастает актуальность проведения спецоперации. Он подчеркнул, что Россия борется исключительно с фашизмом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Клинцевич объяснил активизацию ВСУ в зоне СВО.
«Длительное время наносились удары, станция поставлена давно. Специалисты говорят, что есть напор воды, было большое количество дождей. Конструкция старая, из-за ударов произошел прорыв, идет эвакуация и подтопление. Это серьезная проблема, созданная заранее. Они давно хотели разрушить ГЭС и создать подтопление населения. К сожалению, сегодня это у них получилось в результате психологии террориста, которую демонстрируют англосаксы и требуют такую же поведенческую функцию со стороны руководства Украины», - подчеркнул Клинцевич.
«Мы имеем отношение с этой непорядочной, скормленной дьяволом публикой, загнать которую можно только в плеть преступника или уничтожить с помощью огня. Других вариантов нет. Поэтому актуальность СВО возрастает в разы. Мы не рушим гражданскую инфраструктуру, мы боремся только с фашистами», - объяснил Клинцевич.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Клинцевич объяснил активизацию ВСУ в зоне СВО.
Татьяна Лаврова